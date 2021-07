மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக முதல்-மந்திரியை மாற்றும் விவகாரம்; பா.ஜனதா மேலிடத்திற்கு நெருக்கடி - எடியூரப்பாவுக்கு மேலும் 50 மடாதிபதிகள் ஆதரவு + "||" + seers gives their support to yeddyyurappa

கர்நாடக முதல்-மந்திரியை மாற்றும் விவகாரம்; பா.ஜனதா மேலிடத்திற்கு நெருக்கடி - எடியூரப்பாவுக்கு மேலும் 50 மடாதிபதிகள் ஆதரவு