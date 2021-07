மாவட்ட செய்திகள்

குடும்ப தகராறில் மர்ம சாவுமயானத்தில் பாதி எரிந்தநிலையில் பெண்ணின் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை போலீசுக்கு தெரியாமல் பிணத்தை எரித்ததாக கணவர் உள்பட 4 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Mysterious death in family dispute Investigation into the seizure of the woman body which was half burned in the cemetery A case has been registered against 4 persons including the husband for burning the body without the knowledge of the police

