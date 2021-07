மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்சாராயம் காய்ச்சுபவர்கள், விற்பவர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாயும்போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜியாவுல்ஹக் எச்சரிக்கை + "||" + In the district of Kallakurichi The thuggery law will be imposed on those who brew and sell alcohol Police Superintendent Ziaul Haq warned

