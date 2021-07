மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில், நடப்பாண்டுமனித உரிமை ஆணையத்தில் 13 ஆயிரம் வழக்குகள் பதிவு;நீதிபதி துரை.ஜெயச்சந்திரன் பேட்டி + "||" + In Tamil Nadu, 13,000 cases have been registered with the Human Rights Commission this year, said Judge Durai Jayachandran.

தமிழகத்தில், நடப்பாண்டுமனித உரிமை ஆணையத்தில் 13 ஆயிரம் வழக்குகள் பதிவு;நீதிபதி துரை.ஜெயச்சந்திரன் பேட்டி