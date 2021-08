மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 3 நாட்களாக கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது. கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Corona infection has been on the rise for 3 days

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 3 நாட்களாக கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது. கலெக்டர் எச்சரிக்கை