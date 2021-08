மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் மறுஆய்வு செய்து உள்ளாட்சி கடைகளுக்கு ஒரே சீரான வாடகையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்-விக்கிரமராஜா பேட்டி + "||" + It is necessary to review the whole of Tamil Nadu and fix a uniform rent for local shops

தமிழகம் முழுவதும் மறுஆய்வு செய்து உள்ளாட்சி கடைகளுக்கு ஒரே சீரான வாடகையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்-விக்கிரமராஜா பேட்டி