மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாட அனுமதிப்பது குறித்து 5-ந் தேதி முடிவு - பசவராஜ் பொம்மை + "||" + Decision on the 5th regarding allowing Ganesha Chaturthi celebration

கர்நாடகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாட அனுமதிப்பது குறித்து 5-ந் தேதி முடிவு - பசவராஜ் பொம்மை