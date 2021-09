மாவட்ட செய்திகள்

மஞ்சுவிரட்டில் காளைகள் முட்டியதில் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 10 பேர் படுகாயம் + "||" + Ten people, including an inspector, were injured when bulls hit them at Manjuvirat near Tiruppattūr

மஞ்சுவிரட்டில் காளைகள் முட்டியதில் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 10 பேர் படுகாயம்