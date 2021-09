மாவட்ட செய்திகள்

ஒற்றைக்காலில் நின்றும், தரையில் உருண்டும் விவசாயிகள் போராட்டம் - நெல்லின் ஈரப்பத அளவை 20 சதவீதமாக உயர்த்த கோரிக்கை + "||" + Farmers standing on one leg, rolling on the ground - demand to increase the moisture content of paddy to 20 percent

ஒற்றைக்காலில் நின்றும், தரையில் உருண்டும் விவசாயிகள் போராட்டம் - நெல்லின் ஈரப்பத அளவை 20 சதவீதமாக உயர்த்த கோரிக்கை