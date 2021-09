மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 2,321 பதவிகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலில் 8,603 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் + "||" + In Kanchipuram district, 8,603 candidates have filed nominations for 2,321 posts in the local body elections

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 2,321 பதவிகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலில் 8,603 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்