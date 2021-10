மாவட்ட செய்திகள்

சாமி சிலைகளை உடைத்தவர் மனநல பரிசோதனைக்கு பின் சிறையில் அடைப்பு + "||" + The man who broke the Sami idols was jailed after a psychiatric examination

சாமி சிலைகளை உடைத்தவர் மனநல பரிசோதனைக்கு பின் சிறையில் அடைப்பு