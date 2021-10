மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் ஆசிரியர் வீட்டில் பூட்டை உடைத்து ரூ 7 லட்சம் நகை பணம் கொள்ளை + "||" + In a false mark The teacher broke the lock of the house and looted Rs 7 lakh worth of jewelery

கள்ளக்குறிச்சியில் ஆசிரியர் வீட்டில் பூட்டை உடைத்து ரூ 7 லட்சம் நகை பணம் கொள்ளை