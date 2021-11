மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கானவரைவு வாக்குச்சாவடிகள் பட்டியல் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் + "||" + Consultative meeting on the list of draft polling stations

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கானவரைவு வாக்குச்சாவடிகள் பட்டியல் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம்