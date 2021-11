மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-1 மாணவியை கர்ப்பமாக்கிய வழக்கு:கூலித்தொழிலாளிக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனைபுதுக்கோட்டை மகிளா கோர்ட்டில் பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + Life imprisonment for the mercenary until death

பிளஸ்-1 மாணவியை கர்ப்பமாக்கிய வழக்கு:கூலித்தொழிலாளிக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனைபுதுக்கோட்டை மகிளா கோர்ட்டில் பரபரப்பு தீர்ப்பு