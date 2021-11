மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு எலகங்கா ராஜகால்வாயை அகலப்படுத்த நடவடிக்கை - பசவராஜ் பொம்மை அறிவிப்பு + "||" + Action to widen the Elaganga canal in Bangalore

பெங்களூரு எலகங்கா ராஜகால்வாயை அகலப்படுத்த நடவடிக்கை - பசவராஜ் பொம்மை அறிவிப்பு