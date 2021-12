மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை: லாரி, லோடு ஆட்டோக்களில் பேட்டரி திருடிய வாலிபர் கைது + "||" + Police have arrested a man for stealing batteries from a lorry or lorry

நெல்லை: லாரி, லோடு ஆட்டோக்களில் பேட்டரி திருடிய வாலிபர் கைது