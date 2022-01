மாவட்ட செய்திகள்

பொதட்டூர்பேட்டை அருகே கோழிப்பண்ணையில் பதுக்கி வைத்த 3½ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் + "||" + Near Pothatturpet Hoarded in the poultry farm Seizure of 3½ tons of ration rice

பொதட்டூர்பேட்டை அருகே கோழிப்பண்ணையில் பதுக்கி வைத்த 3½ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்