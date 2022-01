மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 23 ந் தேதி 1055 இடங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கலெக்டர் ஸ்ரீதர் தகவல் + "||" + Coming up on the 23rd Polio vaccination camp at 1055 locations Collector Sridhar Information

வருகிற 23 ந் தேதி 1055 இடங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கலெக்டர் ஸ்ரீதர் தகவல்