மாவட்ட செய்திகள்

கோவை செட்டிபாளையத்தில் வருகிற 21-ந் தேதி அரசு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்படும் என்றும் பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்றும் கலெக்டர் சமீரன் தெரிவித்தார். + "||" + Jallikattu on the 21st coming to Coimbatore

கோவை செட்டிபாளையத்தில் வருகிற 21-ந் தேதி அரசு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்படும் என்றும் பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்றும் கலெக்டர் சமீரன் தெரிவித்தார்.