மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை அருகே காதலி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்ததால் காதலனும் சாவு + "||" + The boyfriend also died because his girlfriend committed suicide by hanging

ராணிப்பேட்டை அருகே காதலி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்ததால் காதலனும் சாவு