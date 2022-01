மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய நெடுஞ்சாலையின் குறுக்கே லாரியை நிறுத்தி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட டிரைவர் + "||" + The driver who parked the truck across the national highway and engaged in an innovative struggle

தேசிய நெடுஞ்சாலையின் குறுக்கே லாரியை நிறுத்தி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட டிரைவர்