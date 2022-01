மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கார்டுகளை சாலையில் வீசி கிராம மக்கள் போராட்டம் + "||" + Villagers protest by throwing ration cards on the road

ரேஷன் கார்டுகளை சாலையில் வீசி கிராம மக்கள் போராட்டம்