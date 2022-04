மாவட்ட செய்திகள்

வளர்ச்சி என்பதை அனைவருக்கும் சாத்தியப்படுத்துவதே திராவிட மாடல் தேனியில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Dravidian model is to make development possible for all chief-Minister MK Stalin speech in Theni

வளர்ச்சி என்பதை அனைவருக்கும் சாத்தியப்படுத்துவதே திராவிட மாடல் தேனியில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு