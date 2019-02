தேசிய செய்திகள்

செப்டம்பர் மாதம் முதல் ரபேல் விமானத்தை இந்தியாவிற்கு பிரான்ஸ் வழங்குகிறது + "||" + First aircraft to be delivered in September this year

செப்டம்பர் மாதம் முதல் ரபேல் விமானத்தை இந்தியாவிற்கு பிரான்ஸ் வழங்குகிறது