தேசிய செய்திகள்

‘‘கருத்துக்கணிப்பு முடிவு போலவே தேர்தல் முடிவுகள் அமையும்’’ அருண் ஜெட்லி நம்பிக்கை + "||" + "The poll results are just like the opinion poll" Arun Jaitley said

‘‘கருத்துக்கணிப்பு முடிவு போலவே தேர்தல் முடிவுகள் அமையும்’’ அருண் ஜெட்லி நம்பிக்கை