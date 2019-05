தேசிய செய்திகள்

அருணாசலபிரதேசத்தில் பா.ஜனதா ஆட்சியை தக்க வைத்தது : சிக்கிமில் மாநில கட்சி வெற்றி + "||" + BJP has retained power in Arunachal Pradesh: state party wins in Sikkim

அருணாசலபிரதேசத்தில் பா.ஜனதா ஆட்சியை தக்க வைத்தது : சிக்கிமில் மாநில கட்சி வெற்றி