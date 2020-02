தேசிய செய்திகள்

ஓட்டுப்பதிவு அமைதியாக நடந்தது டெல்லி சட்டசபை தேர்தலில் 61 சதவீத வாக்குப்பதிவு 11-ந்தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை + "||" + In the Delhi assembly elections 61 percent of the voting

