தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்த ரெயிலில் சிவபெருமானுக்கு இருக்கை ஒதுக்கீடு வெற்றிகரமாக ஓட படத்துக்கு பூஜை + "||" + Reservation of seats for Lord Shiva on the train

பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்த ரெயிலில் சிவபெருமானுக்கு இருக்கை ஒதுக்கீடு வெற்றிகரமாக ஓட படத்துக்கு பூஜை