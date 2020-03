தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் ராமர் சிலை தற்காலிக கோவிலுக்கு மாற்றப்படுகிறது + "||" + The statue of Lord Rama in Ayodhya is converted into a temporary shrine

அயோத்தியில் ராமர் சிலை தற்காலிக கோவிலுக்கு மாற்றப்படுகிறது