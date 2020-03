தேசிய செய்திகள்

சுய ஊரடங்கை மீறி வெளியே வந்த மக்களுக்கு ரோஜாப்பூ கொடுத்து போலீசார் அறிவுரை + "||" + Delhi: Policemen offer flowers to the locals out on roads, requesting them to stay at home and observe the countrywide

சுய ஊரடங்கை மீறி வெளியே வந்த மக்களுக்கு ரோஜாப்பூ கொடுத்து போலீசார் அறிவுரை