தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடருக்காக 4 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை - ஆயிரக்கணக்கான முக கவசம், கையுறைக்கு ஏற்பாடு + "||" + Corona test for 4,000 people for a parliamentary session - thousands arranged for face shields and gloves

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடருக்காக 4 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை - ஆயிரக்கணக்கான முக கவசம், கையுறைக்கு ஏற்பாடு