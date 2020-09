தேசிய செய்திகள்

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துக்கு தடை கோரிய வழக்கு அக்டோபர் 12-ந்தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதிகள் உத்தரவு + "||" + The case seeking stay of the Arumugasami Commission has been adjourned till October 12

