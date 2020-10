தேசிய செய்திகள்

4 மத்திய மந்திரிகள், மாநில மந்திரிகள் உள்ளிட்டோர் மீது-லோக்பால் அமைப்பில் 1,427 ஊழல் புகார் + "||" + Lokpal gets 1,427 complaints in 2019-20; 613 against State govts, 4 against Union ministers, MPs

4 மத்திய மந்திரிகள், மாநில மந்திரிகள் உள்ளிட்டோர் மீது-லோக்பால் அமைப்பில் 1,427 ஊழல் புகார்