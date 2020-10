தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த மாவட்ட- மாநில அளவில் புதிய ஊரடங்கு இனி விதிக்கப்படக்கூடாது - நிபுணர் குழு + "||" + The panel, however, said that no fresh lockdowns should be imposed on the district or state level to contain the spread of COVID-19

