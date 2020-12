தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளை பயங்கரவாதிகள் என கூறுபவர்கள் மனிதர் என அழைக்கப்பட தகுதியற்றவர்கள் - உத்தவ் தாக்கரே விமர்சனம் + "||" + You are calling 'annadata' terrorists: Uddhav Thackeray questions BJP over controversial remarks

விவசாயிகளை பயங்கரவாதிகள் என கூறுபவர்கள் மனிதர் என அழைக்கப்பட தகுதியற்றவர்கள் - உத்தவ் தாக்கரே விமர்சனம்