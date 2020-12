தேசிய செய்திகள்

குளிர்காலத்தில் எந்த சவாலையும் சந்திக்க ராணுவம் தயார்; கிழக்கு பிராந்திய ராணுவ தளபதி பேட்டி + "||" + Trust between Indian Army and China’s PLA evaporated after Galwan clash, says top military commander

குளிர்காலத்தில் எந்த சவாலையும் சந்திக்க ராணுவம் தயார்; கிழக்கு பிராந்திய ராணுவ தளபதி பேட்டி