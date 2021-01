தேசிய செய்திகள்

போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் ஜனவரி 31 ஆம் தேதி நடைபெறும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு + "||" + The polio vaccination camp will be held on January 31 - Ministry of Health announced

போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் ஜனவரி 31 ஆம் தேதி நடைபெறும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு