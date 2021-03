தேசிய செய்திகள்

இலங்கைக்கு எதிரான தீர்மானம் நிறைவேறியது - ஓட்டெடுப்பை இந்தியா புறக்கணித்தது + "||" + The resolution against Sri Lanka was passed - India boycotted the vote

இலங்கைக்கு எதிரான தீர்மானம் நிறைவேறியது - ஓட்டெடுப்பை இந்தியா புறக்கணித்தது