தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் மந்திரி ரமேஷ் ஜார்கிகோளி என்னை கொலை செய்ய திட்டமிடுகிறார்; 4-வது வீடியோ வெளியிட்டு இளம்பெண் பரபரப்பு பேச்சு + "||" + Former minister Ramesh Jharkiholi is planning to assassinate me

முன்னாள் மந்திரி ரமேஷ் ஜார்கிகோளி என்னை கொலை செய்ய திட்டமிடுகிறார்; 4-வது வீடியோ வெளியிட்டு இளம்பெண் பரபரப்பு பேச்சு