தேசிய செய்திகள்

4-வது நாளாக அரசு பஸ்கள் ஓடவில்லை; தொடர் விடுமுறையால் சொந்த ஊருக்கு செல்ல முடியாமல் பரிதவித்த மக்கள் + "||" + People who could not go back to their hometown

4-வது நாளாக அரசு பஸ்கள் ஓடவில்லை; தொடர் விடுமுறையால் சொந்த ஊருக்கு செல்ல முடியாமல் பரிதவித்த மக்கள்