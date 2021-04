தேசிய செய்திகள்

ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசி: 21 நாள்கள் இடைவெளியில் 2 டோஸ்களையும் செலுத்த வேண்டும்- சுகாதாரத்துறை + "||" + 2 doses of 0.5 ml each with interval of 21 days.

