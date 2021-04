தேசிய செய்திகள்

ஹரித்துவாரில் கும்ப மேளாவையொட்டி கங்கையில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடினர் - கொரோனா விதிமுறைகளை காற்றில் பறக்க விட்ட அவலம் + "||" + Millions of devotees bathe in the Ganges on the occasion of Kumbha Mela in Haridwar - Shame on Corona rules flying in the air

ஹரித்துவாரில் கும்ப மேளாவையொட்டி கங்கையில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடினர் - கொரோனா விதிமுறைகளை காற்றில் பறக்க விட்ட அவலம்