தேசிய செய்திகள்

மும்பைக்கு வரவேண்டிய ஆக்சிஜன் தானே, நவிமும்பைக்கு திருப்பிவிடப்படுகிறது; மாநகராட்சி குற்றச்சாட்டு + "||" + The oxygen coming to Mumbai itself is diverted to NaviMumbai

மும்பைக்கு வரவேண்டிய ஆக்சிஜன் தானே, நவிமும்பைக்கு திருப்பிவிடப்படுகிறது; மாநகராட்சி குற்றச்சாட்டு