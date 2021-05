தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியை வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்வேன்; என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி உறுதி

I will take Puducherry on the path of development; Rangasamy confirmed

