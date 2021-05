மும்பை, தானே உள்பட 15 மாவட்டங்களில் கொரோனா தாக்கம் குறைகிறது; சுகாதார மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல்

தேசிய செய்திகள்

மும்பை, தானே உள்பட 15 மாவட்டங்களில் கொரோனா தாக்கம் குறைகிறது; சுகாதார மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல் + "||" + Corona impact is declining in 15 districts, including Mumbai and Thane; Health Minister Rajesh Tope informed

மும்பை, தானே உள்பட 15 மாவட்டங்களில் கொரோனா தாக்கம் குறைகிறது; சுகாதார மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல்