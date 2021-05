தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சராக ரங்கசாமி நாளை பதவி ஏற்கிறார்; கவர்னர் மாளிகையில் எளிய முறையில் விழா + "||" + Rangasamy takes over as Puducherry CM tomorrow; Ceremony in a simple manner at the Governor's House

புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சராக ரங்கசாமி நாளை பதவி ஏற்கிறார்; கவர்னர் மாளிகையில் எளிய முறையில் விழா