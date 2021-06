தேசிய செய்திகள்

தீபாவளி வரை ஏழைகளுக்கு இலவசமாக ரேஷன் பொருட்கள்; 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் செலுத்த மாநிலங்களுக்கு இலவசமாக தடுப்பூசி - டெலிவிஷனில் மோடி பேச்சு + "||" + Free ration items for the poor till Diwali; Free vaccination for states to pay for everyone over 18 - Modi talk on television

தீபாவளி வரை ஏழைகளுக்கு இலவசமாக ரேஷன் பொருட்கள்; 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் செலுத்த மாநிலங்களுக்கு இலவசமாக தடுப்பூசி - டெலிவிஷனில் மோடி பேச்சு