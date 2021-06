தேசிய செய்திகள்

தொழிலதிபரின் முயற்சியால் மரண தண்டனையில் இருந்து தப்பினார்: 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அபுதாபியில் இருந்து கேரளா திரும்பிய டிரைவர் + "||" + Escaped the death penalty 9 years later From Abu Dhabi Driver returning to Kerala

தொழிலதிபரின் முயற்சியால் மரண தண்டனையில் இருந்து தப்பினார்: 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அபுதாபியில் இருந்து கேரளா திரும்பிய டிரைவர்