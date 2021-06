தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேசத்தில் முகக்கவசம் அணியாத நபர் மீது துப்பாகிச்சூடு + "||" + UP Man Shot Inside Bank By Security Guard Over 'Face Mask'

உத்தர பிரதேசத்தில் முகக்கவசம் அணியாத நபர் மீது துப்பாகிச்சூடு