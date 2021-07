தேசிய செய்திகள்

நிலக்கரி சப்ளை செய்ய வழங்கிய டெண்டரில் முறைகேடு; உத்தவ் தாக்கரேக்கு, காங்கிரஸ் தலைவர் கடிதம் + "||" + Malpractice in tender issued for supply of coal; Letter from Congress President to Uttav Thackeray

நிலக்கரி சப்ளை செய்ய வழங்கிய டெண்டரில் முறைகேடு; உத்தவ் தாக்கரேக்கு, காங்கிரஸ் தலைவர் கடிதம்